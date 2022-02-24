также в разделеПолитика
Москва готова обсуждать с Киевом нейтральный статус Украины 75
Зеленский: Враг понес серьезные потери 217
У Зеленского сообщили о более чем 40 погибших в боях 41
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 315
Боррель пригрозил РФ «беспрецедентной изоляцией» 52
В Венгрии назвали причину стягивания военных на границу с Украиной 122
Путин объявил войну еще 21 февраля, но видео показали только 24-го 60
Байден выступил из спецзаявлением из-за начала войны 234
Путин требует от украинских военных немедленно сложить оружие 242
Глава Минобороны Британии припомнил Путину историю о царе Николае I и Крымской войне 111
МИД Китая: Тайвань – не Украина 241
Боррель: Беларусь теряет суверенитет и превращается в сателлита России 44
Зеленский: Шаги ВСУ по защите Украины будут знать только я и наша армия 143
ООН: События на Донбассе – не геноцид, российские войска – не миротворцы 47
Лукашенко призвал украинцев «отмахнуться от заокеанских хозяев» 51
«Запад дал Кремлю то, что ему и было нужно»: мировые СМИ о конфликте вокруг Украины 376
В случае вторжения РФ в Украине сразу введут военное положение 131
Британия готова предоставить Украине кредиты на сумму до $500 млн 15

С граждан Украины, в отношении которых сейчас действуют ограничительные меры и которые готовы встать на защиту суверенитета и территориальной целостности государства и защищать страну в рядах Сил территориальной обороны, будут сняты все санкции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Офисе Главы государства.

«Мы снимем санкции решением Совета национальной безопасности и обороны со всех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны», - сказал он.

Президент акцентировал, что от каждого гражданина Украины сейчас зависит будущее украинского народа.

 «Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации Министерства внутренних дел», – сказал глава государства.

24 февраля Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении начать военную операцию против Украины.

Украина ввела военное положение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги