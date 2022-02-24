С граждан Украины, в отношении которых сейчас действуют ограничительные меры и которые готовы встать на защиту суверенитета и территориальной целостности государства и защищать страну в рядах Сил территориальной обороны, будут сняты все санкции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Офисе Главы государства.

«Мы снимем санкции решением Совета национальной безопасности и обороны со всех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны», - сказал он.

Президент акцентировал, что от каждого гражданина Украины сейчас зависит будущее украинского народа.

«Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации Министерства внутренних дел», – сказал глава государства.

24 февраля Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении начать военную операцию против Украины.

Украина ввела военное положение.