также в разделеПолитика
Москва готова обсуждать с Киевом нейтральный статус Украины 75
С граждан Украины, готовых защищать страну в рядах Сил ТрО, снимут санкции 54
Зеленский: Враг понес серьезные потери 217
У Зеленского сообщили о более чем 40 погибших в боях 41
Боррель пригрозил РФ «беспрецедентной изоляцией» 52
В Венгрии назвали причину стягивания военных на границу с Украиной 122
Путин объявил войну еще 21 февраля, но видео показали только 24-го 60
Байден выступил из спецзаявлением из-за начала войны 234
Путин требует от украинских военных немедленно сложить оружие 242
Глава Минобороны Британии припомнил Путину историю о царе Николае I и Крымской войне 111
МИД Китая: Тайвань – не Украина 241
Боррель: Беларусь теряет суверенитет и превращается в сателлита России 44
Зеленский: Шаги ВСУ по защите Украины будут знать только я и наша армия 143
ООН: События на Донбассе – не геноцид, российские войска – не миротворцы 47
Лукашенко призвал украинцев «отмахнуться от заокеанских хозяев» 51
«Запад дал Кремлю то, что ему и было нужно»: мировые СМИ о конфликте вокруг Украины 376
В случае вторжения РФ в Украине сразу введут военное положение 131
Британия готова предоставить Украине кредиты на сумму до $500 млн 15

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Министерства иностранных дел Украины о разрыве дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией.

По поручению главы Украинского государства МИД Украины приступил к процедуре разрыва дипломатических отношений в соответствии с нормами международного права.

«Наше государство пошло на такой шаг в ответ на акт вооруженной агрессии РФ против Украины, вторжение российских войск для уничтожения украинского государства, захвата силой украинской территории и установления оккупационного контроля», - говорится в сообщении.

Отмечаем, что российская наступательная операция является нападением на суверенитет и территориальную цельность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права.

Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией без разрыва консульских отношений, согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Мы будем продолжать защищать права и интересы украинцев в России, включая украинских политических заключенных.

МИД Украины также отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и приступило к эвакуации украинского посольства в Москве.

Консульские учреждения Украины на территории РФ продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

315
Теги