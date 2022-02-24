Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Министерства иностранных дел Украины о разрыве дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией.

По поручению главы Украинского государства МИД Украины приступил к процедуре разрыва дипломатических отношений в соответствии с нормами международного права.

«Наше государство пошло на такой шаг в ответ на акт вооруженной агрессии РФ против Украины, вторжение российских войск для уничтожения украинского государства, захвата силой украинской территории и установления оккупационного контроля», - говорится в сообщении.

Отмечаем, что российская наступательная операция является нападением на суверенитет и территориальную цельность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права.

Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией без разрыва консульских отношений, согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Мы будем продолжать защищать права и интересы украинцев в России, включая украинских политических заключенных.

МИД Украины также отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и приступило к эвакуации украинского посольства в Москве.

Консульские учреждения Украины на территории РФ продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.