В Чугуеве Харьковской области спасатели ликвидируют пожар, возникший в многоквартирном доме в результате вражеского обстрела, есть потери среди гражданского населения.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о пожаре в 5-этажном доме в микрорайоне Авиатор поступило в 8:23.

«На момент приезда спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв.м. От взрыва погиб несовершенолетний мальчик, есть раненые», - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей.