также в разделеЭкономика
Украина теряет 3 миллиарда долларов в месяц из-за эскалации 22
Украинские предприниматели просят установить мораторий на плановые проверки в 2022 году 65
Не смог оплатить счет за газ: Коболев пожаловался на Нафтогаз 49
Украинцам назвали основные мифы о субсидиях 20
Дешеветь не будет: Эксперты спрогнозировали цены на автомобильное топливо 41
Шмыгаль: Энергосистема Украины готова к присоединению к европейской 103
Бывший «дорожный король»: Откаты на строительстве дорог составляют 30% 36
Украина ожидает от МВФ транш в $700 млн 22
Что происходит на рынке первичной недвижимости в феврале 188
В Украине легализовали виртуальные активы 21
Верховный Суд постановил расторгнуть контракт с Витренко 87
Рада уволила главу ФГИ 23
Минск обещает ответные меры после остановки Украиной транзита белорусского калия 47
Украина нашла способ обойти российскую блокаду в море 171
Топливо на АЗС дорожает тридцатый день подряд 33
Газпром не бронировал на март дополнительный транзит через Украину 14
Кабмин выделил 16,6 млрд на гарантии бесперебойных полетов над Украиной 50
В Минсоцполитики рассказали, могут ли должники оформить субсидию 20

Национальный банк оперативно принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины, которым, в частности, предусмотрено, что:

  • банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;
  • банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим Постановлением;
  • обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;
  • безналичные расчеты производятся без ограничений;
  • банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений;
  • НБУ осуществляет подкрепление наличными деньгами без ограничений;
  • НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год;
  • платежи правительства Украины осуществляются без ограничений согласно законодательству об особом периоде.

Соответствующее постановление также предусматривает введение временных ограничений с 24 февраля 2022 года, в частности:

  • приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продаж иностранной валюты клиентами;
  • зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022;
  • ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;
  • запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка;
  • ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);
  • остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины;
  • банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

 Соответствующие действия необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Отмечаем, что Правление Национального банка Украины обеспечивает свою работу в соответствии с Законом Украины О Национальном банке, Регламенте Правления Национального банка Украины в условиях особого периода, утвержденного решением Правления Национального банка Украины от 21 августа 2019 № 606-рш, нормативно-правовых и распорядительных актов Национальный банк Украины. Приведенные изменения утверждены постановлением Правления №18 от 24 февраля 2022 г. «О работе банковской системы в период введения военного положения».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

114
Теги