Национальный банк оперативно принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины, которым, в частности, предусмотрено, что:
- банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;
- банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим Постановлением;
- обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;
- безналичные расчеты производятся без ограничений;
- банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений;
- НБУ осуществляет подкрепление наличными деньгами без ограничений;
- НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год;
- платежи правительства Украины осуществляются без ограничений согласно законодательству об особом периоде.
Соответствующее постановление также предусматривает введение временных ограничений с 24 февраля 2022 года, в частности:
- приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продаж иностранной валюты клиентами;
- зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022;
- ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;
- запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка;
- ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);
- остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины;
- банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.
Соответствующие действия необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Отмечаем, что Правление Национального банка Украины обеспечивает свою работу в соответствии с Законом Украины О Национальном банке, Регламенте Правления Национального банка Украины в условиях особого периода, утвержденного решением Правления Национального банка Украины от 21 августа 2019 № 606-рш, нормативно-правовых и распорядительных актов Национальный банк Украины. Приведенные изменения утверждены постановлением Правления №18 от 24 февраля 2022 г. «О работе банковской системы в период введения военного положения».
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