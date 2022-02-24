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В Киеве зафиксирована воздушная угроза, в случае включения сирен жителей призывают спускаться в укрытие.

«Внимание: Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» - сообщается в Telegram КГГА.

Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.

Россияне атакуют границу в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.
ForUm

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