В Киеве зафиксирована воздушная угроза, в случае включения сирен жителей призывают спускаться в укрытие.
«Внимание: Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» - сообщается в Telegram КГГА.
Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.
Россияне атакуют границу в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.
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