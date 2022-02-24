Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.
Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия, сообщила Госпогранслужба.
Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.
Кроме того, атака происходит с территории Крыма.
Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.
В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.
По ранениям среди охранников границы информация уточняется.
Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.
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