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В четверг, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.

«Уважаемые граждане Украины! Сегодня президент Путин объявил о введении специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре», - сказал он в обращении.

«Мы вводим военное положение», - добавил Зеленский и попросил граждан по возможности оставаться дома.

«Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим», - подчеркнул Зеленский.

 Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.
ForUm

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