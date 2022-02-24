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Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», - заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

Президент РФ объяснил проведение специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.

«В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с «Донецкой народной республикой» и «Луганской народной республикой» мною принято решение о проведении специальной военной операции», - заявил Путин.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. «Народные республики» Донбаcса обратились к России с просьбой о помощи», - подчеркнул президент РФ.

Нападение на Россию приведет к ужасным последствиям для любого потенциального агрессора, предупредил президент РФ.

«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора», - сказал он в обращении к россиянам.
ForUm

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