Кабинет Министров Украины отменил требование об обязательной самоизоляции и установлении приложения «Вдома» или обсервации для украинцев, вернувшихся из-за границы и не имеющих документа о прививках, отрицательного теста на COVID-19 или справки о выздоровлении.

Соответствующие изменения в постановление КМУ №1236 были приняты во время заседания правительства 23 февраля, сообщила пресс-служба Минздрава.

Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь «ковидные» документы: «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат, документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Кроме того, отменен запрет на пересечение государственной границы для иностранцев, прибывших из стран Южной Африки. Ранее такая норма действовала во избежание стремительного распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Граждане Украины, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были пойти на обязательную самоизоляцию. Такая норма также была отменена.