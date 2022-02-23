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Решение власти временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины необходимое и взвешенное, заявили в СБУ.

«Ради безопасности государства и нашей победы в гибридной войне мы должны прежде всего работать на опережение, заранее реагировать на вызовы и продумывать каждый свой шаг вперед, учитывая потенциальное развитие различных сценариев», - отмечается в сообщении.

Эскалация на востоке сопровождается попытками расшатать общество через панические настроения, кибератаки, информационно-психологические операции, активизацию российских агентов влияния и диверсионных групп и т.д. Все эти дестабилизирующие факторы находятся под особым вниманием СБУ. И введение чрезвычайного положения предоставляет дополнительные инструменты для их нейтрализации, улучшения защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка, недопущения диверсий, противодействия другим проявлениям гибридной войны.

В то же время в СБУ подчеркнули, что введение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится, а все предусмотренные законом механизмы будут сразу применены. «Ведь каждый регион Украины имеет свою специфику безопасности», - пояснили в ведомстве.

Также нет оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков – речь идет о введении именно чрезвычайного, а не военного положения. Как только в этом не будет необходимости, он будет отменен.

«Пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа по наиболее эффективной защите нашей страны и вашей безопасности», - резюмировали в СБУ.

Решение о чрезвычайном положении на всей территории Украины принял сегодня СНБО, и должен рассмотреть парламент.
ForUm

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