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На всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение, Верховная Рада должна утвердить это решение на протяжении 48 минут, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Решение было принято. Согласно нашему законодательству, Верховная Рада должна это решение утвердить на протяжении 48 минут. У меня сегодня будет доклад в Верховной Раде по этому поводу. Что касается самого указа, на всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской области, будет введено чрезвычайное положение в зависимости от территории, в зависимости от того, насколько будет считать целесообразным проведение тех или иных вещей, которые выписаны согласно нашего законодательства о правовом режиме чрезвычайного положения, областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения», - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве в среду.

По его словам, в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, потому там действует особый правовой режим, передает Интерфакс-Украина.

«Касательно Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством, они находятся немного в другой юридической зоне. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, он там введен уже давно, начиная с 2014 года. На остальной территории, еще раз подчеркиваю, в зависимости от тех вопросов и угроз, которые могут возникать на определенных территориях, будет вводиться то ли более усиленное, то ли более ослабленное ЧП», - подчеркнул он.
ForUm

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