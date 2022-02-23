Призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины начинается в среду, 23 февраля 2022 года, сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

«Призову будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы – 1 год», - говорится в сообщении.

Резервисты оперативного резерва будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

Например, во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность.

За призванным резервистом, согласно Закону Украины будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Какие действия резервистов?

Согласно приказу президента Украины, резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным Законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Справка:

Резервисты оперативного резерва – это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, и получили определенную военную учетную специальность.

Согласно Закону Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета позволяет в течение суток призвать резервистов на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Право объявить о таком призыве имеет президент Украины - Верховный Главнокомандующий ВСУ.