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В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию. Соответствующие рекомендации распространила пресс-служба МИД.

В ведомстве подчеркнули, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, сообщаем контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации:

Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected], [email protected]).

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).

Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).

Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]). 

 
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