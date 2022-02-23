Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями депутатских фракций и групп Верховной Рады, сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП.

На встрече также присутствовали: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, глава Службы безопасности Иван Баканов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный, представители органов национальной безопасности и обороны и экономического блока.

Участники обсудили развитие ситуации на государственных границах Украины, а также пути реагирования на риски, возникшие в связи с признанием Россией террористических образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Глава государства выступил с инициативой формирования Оборонной коалиции страны в парламенте.

Зеленский призвал представителей парламентских фракций обеспечить оперативное принятие Верховной Радой решений, связанных с укреплением обороноспособности нашего государства. В частности, это касается внесения изменений в госбюджет по увеличению расходов на финансирование сектора национальной безопасности и обороны.

«Должен осознавать, что подобные решения требуют оперативной реакции депутатского корпуса. Поэтому прошу руководителей фракций сосредоточить внимание на том, чтобы Верховная Рада как можно скорее принимала решение, которое будет укреплять наш оборонный сектор. И именно это можно решить в рамках Оборонной коалиции, когда все будут работать максимально оперативно и слаженно», – сказал президент.

Глава государства также инициировал проведение встреч с представителями украинского бизнеса, на которых намерен рассмотреть создание инвестиционного фонда помощи украинской армии.

«Было бы хорошо, чтобы украинский бизнес активно приобщался к помощи нашей армии, нашим защитникам, оборонному сектору Украины», – отметил Зеленский.

Участники встречи обсудили возможные форматы посредничества стран-партнеров нашего государства по урегулированию конфликта на Донбассе.

Встреча прошла в конструктивной, предметной и доверительной атмосфере. Представители парламентских фракций поддержали инициативы по усилению обороноспособности и внешней поддержки нашей страны, предложенные президентом.

Народные депутаты также высказали свои предложения по актуальным вопросам повестки дня.