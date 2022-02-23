В настоящее время нет необходимости объявлять общую мобилизацию, при этом будет осуществлен призыв граждан, которые зачислены в оперативный резерв Вооруженных сил. Об этом президент Украины Владимир Зеленский объявил в обращении к гражданам.

Также будет проведено учебное собрание резервистов системы территориальной обороны.

Зеленский подчеркнул, что украинцы – мирная нация, желающая тишины.

«Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная трудная работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе. Не рыдать, а добывать!» – сказал он.