Президент Украины Владимир Зеленский инициирует программу экономического патриотизма, которая будет предусматривать целевую поддержку отдельных отраслей экономики, уменьшение налоговой нагрузки на предпринимателей, ограничение проверок и создание стимулов для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Об этом глава государства объявил в обращении к гражданам.

Как отметил президент, в то время, когда украинские военные защищают страну, другие граждане должны работать, вкладывать деньги в экономику государства, в том числе для обеспечения финансирования армии.

«Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И вкладывающийся в нее деньгами и создающий на ней рабочие места. Потому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей», – сказал Зеленский.

По его словам, программа экономического патриотизма предполагает уменьшение налоговой нагрузки на предпринимателей, ограничение проверок, создание стимулов для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Кроме того, благодаря этой программе планируется снизить НДС на бензин и дизель, что будет способствовать уменьшению цен на топливо.

«Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике», – отметил он.

Президент призвал украинских политиков в это время быть государственными деятелями и исключить свои амбиции ради Украины.

«Я встретился со всеми лидерами всех парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна Оборонная коалиция. Единство, быстрые и важные решения экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики, все партии одного цвета – сине-желтого», – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что сегодня проведет встречу с представителями 50 крупнейших украинских компаний из сферы крупного бизнеса.

«Все они должны остаться в Украине. Их предприятия расположены на украинской земле, защищаемой нашими военными. Следовательно, бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Итого, каждый на своем фронте», – убежден глава государства.