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Руководство России приняло решение об эвакуации сотрудников загранучреждений на Украине, эвакуация будет осуществлена в ближайшее время, сообщил МИД России.

В заявлении МИД, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что с 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове.

«Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее», - говорится в заявлении.

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача - позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», - заявили в МИД РФ.
ForUm

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