также в разделеПолитика
У Путина признали, что «прямую трансляцию» Совбеза записали заранее 8
Путин подписал законы о ратификации Договоров о дружбе между Россией и «Л/ДНР» 9
Оскароносный режиссер Оливер Стоун еще в 2019 году в своем фильме описывал, как США используют Украину для конфронтации с Россией 22
Путин заявил, что не имеет имперских амбиций 17
Представитель ЕС призвал Россию отказаться от признания «ЛНР» и «ДНР» 15
Высший совет правосудия прекратил работу: уволились сразу 10 членов 76
Зеленский собирает глав фракций 43
Виктор Медведчук: В Украине стремительно растет количество долгов и должников 19
Россия не хочет разрывать дипотношения с Украиной 31
Офис президента дал разнарядку силовикам любой ценой и любыми методами уничтожить Медведчука и ОПЗЖ 51
Джонсон: Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину 26
В Кремле сказали, в каких границах «признают» «ЛДНР» 220
Зеленский рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ 30
МИД отозвал временного поверенного в делах Украины в России 73
Лавров отказал Украине в праве на суверенитет 145
Кулеба: Время для введения жестких санкций против РФ пришло 74
Генсек НАТО прокомментировал признание Россией ОРДЛО 82
Украина обратилась за консультациями по Будапештскому меморандуму 47

Президент РФ Владимир Путин заявил, что границы «Донецкой и Луганской народных республик» прописаны в их Конституции, и они совпадают с границами Донецкой и Луганской областей в составе Украины.

«Мы признали независимость этих республик, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», - сказал Путин журналистам во вторник, передает Интерфакс.

Он отметил при этом, что более точные границы должны быть очерчены в ходе переговоров представителей двух «республик» с Украиной.

«Мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между сегодняшними киевскими властями и руководством этих «республик», - сказал Путин.

Он признал при этом, что, «к сожалению, на данный момент времени это невозможно, поскольку там до сих пор продолжаются боевые действия, и больше того, имеют тенденцию к обострению».

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В телеобращении  Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после «госпереворота» 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве», «незамедлительно прекратить боевые действия».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги