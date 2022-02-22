Президент РФ Владимир Путин заявил, что границы «Донецкой и Луганской народных республик» прописаны в их Конституции, и они совпадают с границами Донецкой и Луганской областей в составе Украины.

«Мы признали независимость этих республик, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», - сказал Путин журналистам во вторник, передает Интерфакс.

Он отметил при этом, что более точные границы должны быть очерчены в ходе переговоров представителей двух «республик» с Украиной.

«Мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между сегодняшними киевскими властями и руководством этих «республик», - сказал Путин.

Он признал при этом, что, «к сожалению, на данный момент времени это невозможно, поскольку там до сих пор продолжаются боевые действия, и больше того, имеют тенденцию к обострению».

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В телеобращении Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после «госпереворота» 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве», «незамедлительно прекратить боевые действия».