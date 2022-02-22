также в разделеМир
Посольство РФ в Лондоне считает нелегитимными санкции Великобритании
Болгария опровергла фейк оккупантов о своем оружии на востоке Украины 14
Великобритания ввела санкции против российских банков и друзей Путина 52
ФРГ приостановила процесс сертификации «Северного потока 2» 22
Посольство США объяснило предупреждение о возможных терактах в РФ 34
Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ 59
У королевы Елизаветы II обнаружили коронавирус 16
США предупредили о возможных нападениях на ТЦ и станции метро в Москве 36
ОДКБ предлагает ввести в ОРДЛО свои войска под видом миротворцев, - СМИ 64
В Госдуме предлагают эвакуированных жителей ОРДЛО селить в квартиры умерших от коронавируса 28
Польша считает, что Украина и ее газовая система сможет заменить оба Северных потока 43
Польша собирается передать Украине дополнительное вооружение 27
Обострение на Донбассе и ответные санкции: Госдума РФ собирается на заседание 121
НАТО закрыло свое представительство в Киев 32
Весь мир знает, кто агрессор: США прокомментировали заявление РФ об обстрелах на Донбассе 78
Германия и Франция призвали своих граждан немедленно покинуть Украину 18
Шольц: В ближайшем будущем расширение НАТО за счет вступления Украины не случится 37
Столтенберг: Россия получит еще больше НАТО на своих границах 130

Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Голосование по вопросу состоялось на вечерней части заседания верхней палаты РФ в связи с поступлением в СФ обращения президента с просьбой дать согласие на использование ВС РФ за пределами России. Решение было принято единогласно, сообщает Интерфакс.

Замминистра обороны РФ Николай Панков заявил на заседании, что это связано с тем, что ситуация на Донбассе обостряется, и Россия должна взять жителей под свою защиту.

Спикер палаты Валентина Матвиенко подтвердила, что это решение должно помочь избежать войны в регионе.

Президент РФ сам определит срок пребывания ВС РФ за пределами России, общую их численность, районы действий и задачи. Такие пункты содержатся в проекте постановления СФ, сообщил глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В телеобращении  Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после «госпереворота» 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве», «незамедлительно прекратить боевые действия».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги