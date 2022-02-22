Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Голосование по вопросу состоялось на вечерней части заседания верхней палаты РФ в связи с поступлением в СФ обращения президента с просьбой дать согласие на использование ВС РФ за пределами России. Решение было принято единогласно, сообщает Интерфакс.

Замминистра обороны РФ Николай Панков заявил на заседании, что это связано с тем, что ситуация на Донбассе обостряется, и Россия должна взять жителей под свою защиту.

Спикер палаты Валентина Матвиенко подтвердила, что это решение должно помочь избежать войны в регионе.

Президент РФ сам определит срок пребывания ВС РФ за пределами России, общую их численность, районы действий и задачи. Такие пункты содержатся в проекте постановления СФ, сообщил глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В телеобращении Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после «госпереворота» 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве», «незамедлительно прекратить боевые действия».