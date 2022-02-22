также в разделеОбщество
СБУ установила командира разведчиков боевиков 9
Спасатели подготовили советы на случай экстренных ситуаций 22
Минздрав объяснил, что делать при симптомах COVID-19, если нет семейного врача 11
Венгрия перемещает войска к границе с Украиной 45
Прокуратура открыла дело из-за принудительного вывоза украинцев с Донбасса 14
Группа «Kalush Orchestra» представит Украину на Евровидении 15
«Впереди тяжелые испытания. Будут потери»: Резников обратился к украинским военным 89
Почти половина украинцев готова воевать или помогать армии в случае вторжения 69
В «ЛНР» потребовали вывести украинские войска из Луганской области 209
США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить после вторжения 61
ОГП открыл дело в связи с призывами изменения границ Украины на совбезе РФ 59
Переехавшие из Киева во Львов дипломаты США будут ночевать в Польше 36
Количество новых случаев COVID-19 в Украине пошло на спад 44
В Украине усилили охрану подземных хранилищ газа 52
Весна пришла в Киев еще 6 февраля, зима была рекордно короткой 18
СБУ разоблачила священника, агитировавшего за «русскую весну» 92
На дорогах заработали еще 24 комплекса автофиксации нарушений ПДД 16
Укрпочта запустила переводы по номеру телефона 26

Сотрудники СБУ получили разговоры боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР», которые в феврале 2022 года начали эскалацию событий на Донбассе.

На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:

  • между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;
  • обсуждают накопление российских войск, в том числе привлечение чеченцев «полка Кадырова»;
  • удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;
  • рассказывают, что сами же боевики попали «в будку в России» (позднее ФСБ назвала это «обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области»);
  • подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения).

Указанные разговоры удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ, проводимой для отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию злоумышленников проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги