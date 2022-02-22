Сотрудники СБУ получили разговоры боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР», которые в феврале 2022 года начали эскалацию событий на Донбассе.

На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:

между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;

обсуждают накопление российских войск, в том числе привлечение чеченцев «полка Кадырова»;

удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;

рассказывают, что сами же боевики попали «в будку в России» (позднее ФСБ назвала это «обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области»);

подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения).

Указанные разговоры удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ, проводимой для отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию злоумышленников проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях.