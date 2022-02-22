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В Луганской области продолжается пожар трансформаторов на ТЭС в результате обстрелов боевиков, сообщает ГосЧС.

По состоянию на 14:30 на территории ТЭС в Счастье наблюдается горение 3 трансформаторов (в каждом по 40 т масла), при дальнейшем разливе горючего масла существует угроза распространения пожара на вторую очередь (еще 3 трансформатора).

Личный состав и техника ГосЧС в полной готовности находятся на безопасном расстоянии.

Обстрелы не прекращаются.
ForUm

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