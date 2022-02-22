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Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также против близких к президенту России предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Об этом в парламенте объявил премьер-министр Борис Джонсон.

Это банк «Россия», Промсвязьбанк, Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции (the Black Sea Bank) и Генбанк, передает ВВС News.

Все активы этих людей и банков в Британии будут заморожены, Ротенбергам и Тимченко будет закрыт въезд в Великобританию, кроме того, всем британским компаниям и подданным будет запрещено любое сотрудничество с ними, предупредил премьер.

Он подчеркнул, что это только «первый транш» санкций, которые его правительство готово ввести и при необходимости могут быть введены и другие ограничения.

Джонсон также заявил, что Европе следует готовиться к полномасштабному военному наступлению России на Украину, и предупредил, что в худшем случае европейская страна с населением 44 млн человек станет мишенью агрессии, начатой безо всякой обоснованности. Премьер призвал всех попытаться найти мирный выход из сложившегося кризиса.

«Мы продолжим добиваться дипломатического решения до последнего, по возможности, момента, но мы должны принять к сведению, что ни к одному из наших посланий не прислушались», - заявил Джонсон, выступая в палате общин.

Перед этим Евросоюз заявил, что за признание республик Донбасса против России введут санкции, которые коснутся «доступа российского государства и правительства на европейские рынки капитала» и затронут банки, которые финансируют российские Вооруженные силы и «другие операции» на территориях «ДНР» и «ЛНР». По сведениям Bloomberg, что речь идет о Промсвязьбанке, банке «Россия» (с 2014 года находится под американскими санкциями), а также госкорпорации «ВЭБ».
ForUm

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