Сегодня, 22 февраля, на заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении-2022 было принято решение о том, что группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине. Об этом ForUm'у сообщили в Суспильном.

«Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение-2022 и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед Европой», — сказал вокалист группы Олег Псюк.

Отметим, 17 февраля Оргкомитет принял решение обратиться к группе «Kalush Orchestra» с предложением представлять Украину в Турине, поскольку группа заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей. В общей сложности группа получила 14 баллов, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.

Общественное вещание, являющееся членом Европейского вещательного союза, организует и производит отбор песни и представителя от Украины, а также обеспечивает его участие в международном песенном конкурсе Евровидения-2022 в Италии.

В этом году Евровидение состоится в итальянском городе Турин в арене Pala Olimpico с участием 41 страны сначала в полуфиналах 10 и 12 мая, а затем в большом финале – 14 мая.

Напомним, 16 февраля Оргкомитет принял решение о прекращении участия в отборе певицы Alina Pash.