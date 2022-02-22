также в разделеОбщество
Прокуратура открыла дело из-за принудительного вывоза украинцев с Донбасса 6
«Впереди тяжелые испытания. Будут потери»: Резников обратился к украинским военным 46
Почти половина украинцев готова воевать или помогать армии в случае вторжения 56
В «ЛНР» потребовали вывести украинские войска из Луганской области 136
США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить после вторжения 50
ОГП открыл дело в связи с призывами изменения границ Украины на совбезе РФ 52
Переехавшие из Киева во Львов дипломаты США будут ночевать в Польше 27
Количество новых случаев COVID-19 в Украине пошло на спад 44
В Украине усилили охрану подземных хранилищ газа 48
Весна пришла в Киев еще 6 февраля, зима была рекордно короткой 18
СБУ разоблачила священника, агитировавшего за «русскую весну» 92
На дорогах заработали еще 24 комплекса автофиксации нарушений ПДД 16
Укрпочта запустила переводы по номеру телефона 22
Абхазия обещает помощь боевикам ОРДЛО 42
Интеллигенция России опубликовала открытое письмо поджигателям войны: «Вы будете прокляты!» 288
Усиленный режим службы полиции продлен до 26 февраля 37
«Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег». История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст 71
Польша призвала своих граждан покинуть юго-восточные регионы Украины 42

Сегодня, 22 февраля, на заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении-2022 было принято решение о том, что группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине. Об этом  ForUm'у сообщили в Суспильном.

«Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение-2022 и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед Европой», — сказал вокалист группы Олег Псюк.

Отметим, 17 февраля Оргкомитет принял решение обратиться к группе «Kalush Orchestra» с предложением представлять Украину в Турине, поскольку группа заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей. В общей сложности группа получила 14 баллов, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.

Общественное вещание, являющееся членом Европейского вещательного союза, организует и производит отбор песни и представителя от Украины, а также обеспечивает его участие в международном песенном конкурсе Евровидения-2022 в Италии.

В этом году Евровидение состоится в итальянском городе Турин в арене Pala Olimpico с участием 41 страны сначала в полуфиналах 10 и 12 мая, а затем в большом финале – 14 мая.

Напомним, 16 февраля Оргкомитет принял решение о прекращении участия в отборе певицы Alina Pash.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги