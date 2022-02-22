Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Вооруженным силам Украины.

«Мрак неопределенности спал. То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломлены планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Врал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Вчера он показал свое истинное лицо», – отметил министр.

По его словам, это лицо преступника, желающего держать в заложниках свободный мир. Осознающего свое преступление и пытающегося связать всех вокруг себя круговой порукой. «Ибо боится. Ведь за преступлением обязательно придет наказание», - сказал Резников.

Благодаря украинским военным Европа осознала истинную цену избегания честных ответов.

«Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. Единственное, что отделяет от этого – Украина и украинская армия. Наш выбор очень прост – защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось. Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те друзья, которые не один год уговаривали нас капитулировать», - отметил глава Минобороны.

По его словам, впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние.

«Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей – это признак того, что мы все делаем правильно», - подчеркнул Резников.

В настоящее время все усилия военно-политического руководства государства и командование Вооруженных Сил Украины направлены на укрепление обороны. В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой мы уже получили.

«Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям. Мы этого не допустим. Наша сила – в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй. Ради памяти побратимов. Ради тех, кого любим. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!» - резюмировал министр.