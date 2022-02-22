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Украинская дипломатия интенсивно работает в мировых столицах над введением жестких санкций против Российской Федерации за ее противоправное решение о так называемом «признании» «ЛДНР».

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в видеообращении из Вашингтона.

Он рассказал, что сейчас идет активная работа в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США над вопросам безопасности Украины.

Параллельно в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по требованию Украины. Тема дня, безусловно, так называемое признание так называемых «ДНР» и «ЛНР».

 «Мы сейчас сосредоточены на ключевом. Мы работаем над принятием решений для сдерживания России. Я сегодня провел несколько телефонных разговоров. С госсекретарем США, министрами иностранных дел Канады, Великобритании, главой дипломатии ЕС. Ключевая тема: санкции. Сейчас главный вопрос — когда, какие санкции против РФ будут применены. Наша позиция четкая: пора применять санкции против России», — подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что Украина сейчас ведет интенсивную дипломатическую работу по созыву международных переговорных форматов, заседаний и саммитов, а также использование всех международных механизмов для сдерживания России.

По его словам, у украинской стороны есть понимание, что России пытается провоцировать Украину. В то же время Украина проявляет мудрость и выдержку, чтобы предотвратить развертывание вооруженного противостояния.

Министр отметил, что президент Украины провел ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами и заседание СНБО.

 «Во вторник эта работа продолжится, и все мы будем заниматься защитой национальных интересов Украины. Это задача номер один. Но также есть стратегическая задача — поиск выгодного для Украины решения в сложившейся ситуации», — подчеркнул глава МИД.

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.
ForUm

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