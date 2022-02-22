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За сутки 21 февраля в Украине  зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 553 человека;
  • летальных исходов – 287;
  • выздоровело – 33 238 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 758 773 человека;
  • выздоровело – 3 985 601 человек;
  •  летальных исходов – 104 932;
  • проведено ПЦР-тестирование – 19 430 200.

С начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них получили первую дозу – 15 695 804 человека, получили две дозы – 15 148 026 человек, получили дополнительную дозу – 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 человек. В общей сложности проведено 31 554 104 прививки.
ForUm

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