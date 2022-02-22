За сутки 21 февраля в Украине зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 553 человека;
- летальных исходов – 287;
- выздоровело – 33 238 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 758 773 человека;
- выздоровело – 3 985 601 человек;
- летальных исходов – 104 932;
- проведено ПЦР-тестирование – 19 430 200.
С начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них получили первую дозу – 15 695 804 человека, получили две дозы – 15 148 026 человек, получили дополнительную дозу – 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 человек. В общей сложности проведено 31 554 104 прививки.
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