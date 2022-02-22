Своими решениями о признании «независимости» оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска на Донбассе, находившиеся там с 2014 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам заседания СНБО.

«Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России», – подчеркнул глава государства.

Кроме того, по его словам, признание «независимости» оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках «Нормандской четверки».

«Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы. Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет», – отметил президент Украины.

Зеленский сообщил, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Также запланирован телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и дальнейшей эскалации», – подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Зеленского, инициирован экстренный созыв саммита «Нормандской четверки».

«От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами», – подчеркнул глава государства.

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Президент заверил, что Украина отдана политико-дипломатическому урегулированию и не поддается провокациям.

«Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами – правда. И правду мы никогда не скроем от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков – вы будете обо всем этом знать. Сейчас нет никаких причин хаотических действий. Сделаем все, чтобы так было и дальше», – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех граждан Украины, которые в очередной раз доказывают, что украинцы – умная и мудрая нация и, несмотря на все, сохраняет холодную голову, реагирует спокойно и взвешенно.

«Мы давно и ко всему готовы. Но причин для вашей бессонной ночи нет», – отметил президент.

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики».