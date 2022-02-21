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Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики».

Трансляция из Кремля ведется телеканалом «Россия-24» (ВГТРК), передает Интерфакс.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», - сказал Путин в ходе своего телеобращения.

«Прошу Федеральное Собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время», - добавил он.
ForUm

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