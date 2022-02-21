также в разделеОбщество
Весна пришла в Киев еще 6 февраля, зима была рекордно короткой 6
СБУ разоблачила священника, агитировавшего за «русскую весну» 15
На дорогах заработали еще 24 комплекса автофиксации нарушений ПДД 8
Укрпочта запустила переводы по номеру телефона 17
Абхазия обещает помощь боевикам ОРДЛО 19
Интеллигенция России опубликовала открытое письмо поджигателям войны: «Вы будете прокляты!» 61
Усиленный режим службы полиции продлен до 26 февраля 13
«Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег». История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст 43
Польша призвала своих граждан покинуть юго-восточные регионы Украины 33
Минздрав: Ситуация с COVID-19 в Украине улучшается 36
ГПСУ опровергла очередной фейк РФ об украинской ДРГ на границе 66
CIT: Характер движения российской техники у границ Украины изменился, похоже на формирование боевых порядков 784
Саакашвили объявил очередную голодовку в тюрьме 12
Резников: Находящихся в Беларуси российских военных недостаточно для нападения на Киев 26
В «Л/ДНР» заявили, что нуждаются в военной помощи со стороны РФ 24
ФСБ заявила о попадании украинского снаряда в погранпункт, ГПСУ опровергает 116
CNN: Новые спутниковые снимки свидетельствуют об активности войск РФ возле Украины 1047
Данилов: ВСУ не причастны к обстрелам Донбасса 101

АО «Укртрансгаз» усилило охрану подземных хранилищ газа (ПХГ).

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Укринформ.

«Компания управляет предприятиями критической инфраструктуры. В связи с напряженной ситуацией вокруг Украины проведены дополнительные проверки этих объектов и усилена охрана ПХГ. В настоящее время Укртрансгаз сотрудничает с Национальной полицией и Национальной гвардией Украины по обеспечению стабильной работы подземных газохранилищ», - сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что Укртрансгаз не имеет объектов на линии разграничения.

Укртрансгаз контролирует 12 подземных газохранилищ по всей Украине. Их общая вместимость составляет 31 млрд кубометров.

Ранее нацгвардейцы и полиция взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги