АО «Укртрансгаз» усилило охрану подземных хранилищ газа (ПХГ).

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Укринформ.

«Компания управляет предприятиями критической инфраструктуры. В связи с напряженной ситуацией вокруг Украины проведены дополнительные проверки этих объектов и усилена охрана ПХГ. В настоящее время Укртрансгаз сотрудничает с Национальной полицией и Национальной гвардией Украины по обеспечению стабильной работы подземных газохранилищ», - сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что Укртрансгаз не имеет объектов на линии разграничения.

Укртрансгаз контролирует 12 подземных газохранилищ по всей Украине. Их общая вместимость составляет 31 млрд кубометров.

Ранее нацгвардейцы и полиция взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС.