Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером проведет совещания Совета безопасности страны, чтобы обсудить развитие событий, касающихся Украины и РФ, сообщает телеканал BFMTV.

Более подробных данных телеканал не приводит.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонные разговоры с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает Интерфакс.

«Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании «Донецкой и Луганской народных республик». Сегодня же поступили обращения руководства «ДНР» и «ЛНР» о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население», - говорится в сообщении.

«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», - информирует пресс-служба.

Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ «выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», сказано в сообщении.