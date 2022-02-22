21 февраля 2022 во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского и в соответствии со ст. 6 Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума) от 5 декабря 1994 года Министерство иностранных дел Украины направило официальные запросы с требованием относительно проведения немедленных консультаций высокого уровня между Украиной и странами-участницами и гарантами безопасности Украины относительно неотложных действий по снижению напряжения и безопасности Украины. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе МИД.

В запросе на проведение консультаций речь идет о продолжающемся нарушении РФ ее обязательств по Будапештскому меморандуму, в частности:

– нарушение обязательства «воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или каким-либо другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций » (пункт 2 Меморандума);

– нарушение обязательства «добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью предоставления помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не владеющему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или об угрозы агрессией с использованием ядерного оружия» (пункт 4 Меморандума).

В зависимости от факта проведения этих консультаций и их результатов Украина будет определяться относительно дальнейших мер по обеспечению собственной безопасности в соответствии с ее национальными интересами в условиях противодействия российской агрессии, норм международного права и национального законодательства.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Зеленский заявил, что в последний раз инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, и если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности Украины, то она будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение.

Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина обратится в Будапештский меморандум, поскольку требует конкретных решений по обеспечению своей безопасности.