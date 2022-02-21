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Незаконные вооруженные формирования обстреляли поселок Новолуганское, погиб мирный житель, повреждены дома. Всего за сутки в результате обстрелов восемь населенных пунктов региона - а это около 43 тысяч жителей - остались без электроснабжения и/или воды, сообщила пресс-служба полиции.

Около 17:20 в поселке Новолуганское снаряд попал в квартиру на втором этаже, также под огнем оказалось бывшее общежитие, где сейчас функционируют магазины. Погиб 51-летний житель поселка. Поврежден газопровод.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Бахмутского райотдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое - ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация – ст. 258 УК (террористический акт).

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В течение суток из-за обстрелов оккупационных войск зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры. Без водоснабжения остались Авдеевка и окрестные села, а также Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое. Электроснабжение отсутствует в Красногоровке, а также двух населенных пунктах вблизи Торецка – Дружба и Озаряновка.
ForUm

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