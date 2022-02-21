Государственная пограничная служба заявляет, что никаких нарушений государственной границы на направлении российского населенного пункта Митякинская в Ростовской области со стороны подконтрольной украинским властям территории не происходило.

Кроме того, пограничники Украины не получали никакого информирования или заявления от российской стороны о какой-либо нестандартной ситуации, которая могла произойти на границе, к тому же, что связано с применением оружия.

«Такие сообщения – не что иное как провокация. Подтверждения такого заявления российская сторона также не приводит», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, военные РФ заявили об уничтожении пяти украинских диверсантов.