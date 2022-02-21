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Исследователи из группы Сonflict Intelligence Team (CIT) заявили 21 февраля об изменении характера движения российской военной техники вблизи границ с Украиной. По их мнению, это свидетельствует о возможности наступления уже в ближайшие дни.

 «Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) увозили почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти всюду двигаются своим ходом. Более того, чаще всего это движение происходит за считанные километры от границы. Танки и другая техника следуют вместе с тяжелыми огнеметными системами (ТОС), хотя последние и принадлежат к другому роду войск (РХБО – войска радиационной, химической и биологической защиты – ред.) – больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп», – говорится в сообщении, обнародованном 21 февраля.

 «Некоторые русские солдаты (и контрактники, и срочники) у границы находятся в тяжелых условиях: спят в переполненных помещениях и не получают централизованного питания. Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни ожидается либо наступление, либо частичное отведение войск по крайней мере в те большие лагеря, где мы их наблюдали до этого», – заключают в CIT.

Также исследователи указывают на размещение одного из госпиталей вблизи стационарной больницы, чего раньше не фиксировалось.

 «На территории центральной городской больницы города Шебекино (Белгородская область – ред.), всего в 5 километрах от границы, развернут полевой госпиталь, который может использоваться в случае наступательных действий в Харьковской области Украины. До сих пор мы видели развертывание госпиталей только в полевых лагерях и только на северо-западе Крыма или Беларуси», – указывают исследователи.
ForUm

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