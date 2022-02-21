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Лидер «Донецкой народной республики» Денис Пушилин призвал президента России Владимира Путина признать независимость «ДНР».

С таким же обращением выступил глава «Луганской народной республики» Леонид Пасечник, передает Интерфакс.

«С целью определения международной правосубъектности и, как следствие, возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда от имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое демократическое правовое и социальное государство», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели жителей республики (...) прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», - заявил Пасечник также в эфире «России-24».

Пушилин и Пасечник также попросили российское руководство рассмотреть возможность заключить с их регионами договоры о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в оборонной сфере.

17 февраля в Донецке и Луганске стали заявлять об обострении обстановки в регионе и активизации обстрелов. 18 февраля Пушилин и Пасечник объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию, а затем - о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Еще в январе группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму проект обращения палаты к Путину с призывом признать самопровозглашеные республики Донбасса. В Кремле и на Смоленской площади сначала указывали, что это признание противоречит Минским соглашениям.
ForUm

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