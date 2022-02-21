8 лет назад Российская Федерация начала вооруженное вторжение на суверенную территорию Украины – Автономную Республику Крым и Севастополь. Агрессия РФ против Украины продолжилась на территории Донецкой и Луганской областей, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

С 2014 года развязанный Россией вооруженный конфликт унес жизни около 14 тысяч человек, еще по меньшей мере 30 тысяч ранены, включая гражданских, более 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в Крыму и на Донбассе, спасаясь от оккупации на контролируемой правительством территории Украины, говорится в заявлении МИД.

Первая со времен Второй мировой войны попытка забрать часть территории соседнего государства силой стала ударом по мировой безопасности, основанной на международном праве, в том числе уважении к международно признанным границам суверенных государств.

Временная оккупация и попытка аннексии украинских территорий превратили ее в зоны беспрецедентного нарушения прав человека и основных свобод. Системное преследование испытывают все несогласные с оккупацией. Россией применяются притеснения по признаку этнической и религиозной принадлежности общины украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму.

Несмотря на все усилия Украины и международного сообщества по мирному урегулированию созданного Россией конфликта, агрессия РФ только расширяется.

«Недавнее беспрецедентное наращивание российских войск у границы Украины, во временно оккупированном Крыму и Беларуси стало не только элементом давления на Украину, но и частью шантажа, направленного на дальнейший подрыв архитектуры безопасности в Европе, норм и принципов международного права», - заявили в МИД.

Продолжается использование всех возможных инструментов продолжающейся агрессии России против Украины. Так, под предлогом военно-морских учений Российская Федерация блокирует значительные части Черного и Азовского морей и Керченский пролив, перекрывая безопасные и устоявшиеся пути морской торговли, ведущие к украинским портам. Последним примером такого поведения стали перекрытия 13-19 февраля.

Продолжаются периодические атаки в киберпространстве.

Государству-агрессору не удалось добиться ключевой цели – разрушить единство Украины и подорвать непреклонность международной коалиции в поддержку Украины.

«Мы продолжаем быть преданными урегулированию этого вооруженного конфликта политико-дипломатическими методами в рамках существующих переговорных форматов, а также с привлечением международных организаций для восстановления и развития мира. Мы создаем пояс безопасности и процветания, реализуя стратегию малых альянсов как элемента проактивной внешней политики Украины. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, альянс Украина-Польша-Великобритания», - отмечается в сообщении.

Вместе с 46 нашими иностранными партнерами и международными организациями мы учредили Международную Крымскую платформу – новый формат мирной деоккупации Крыма, и развиваем его как фактор сдерживания российских геополитических и военных амбиций, поддержания стабильности в более широком Черноморском регионе.

МИД выражает благодарность государствам, которые оказывают нам политическую и практическую поддержку с целью укрепления оборонной устойчивости Украины и призываем к дальнейшей активизации двустороннего военно-технического сотрудничества в этих целях.

Россия должна пойти на деэскалацию, вывести свои военные силы с суверенной территории Украины и прекратить дестабилизацию международной ситуации безопасности.