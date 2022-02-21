Российские военные сообщили об уничтожении диверсантов, якобы проникших с территории Украины.

«В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены», - сообщил Интерфакс со ссылкой на Южный военный округ.

«Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет», - сообщили там.

По данным ЮВО, диверсионная группа была обнаружена пограничным нарядом ФСБ в понедельник, 21 февраля, около 06:00 по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке государственной границы РФ с Украиной.

Для задержания диверсантов пограничники запросили усиление у подразделения ЮВО, выделенного для оперативного прикрытия границы, говорится в сообщении.

В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с РФ вошли две боевых машины пехоты Вооруженных сил Украины. Однако прибывшее к месту боя подразделение ВС РФ уничтожило обе БМП из противотанкового оружия, заявили в ЮВО.