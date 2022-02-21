По итогам длительных переговоров Европейский Союз принял принципиальное решение о развертывании в Украине совещательно-тренировочной военной миссии, которое является важным политическим сигналом о начале сотрудничества в военной сфере.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, в котором он принял участие.

«Мы договорились сегодня, что Европейский Союз развернет в Украине совещательно-тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время ее развертывания будут уточняться, но принципиально решение принято», - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что развертывание миссии станет важным политическим сигналом об увеличении присутствия ЕС в Украине и начале сотрудничества в военной сфере.

«Еще раз подчеркиваю: миссия будет совещательно-тренировочной, это не боевые подразделения. Но очень важно, что эта инициатива дошла до своего завершения. Мы очень долго работали с друзьями в ЕС, чтобы это произошло», – подчеркнул министр.