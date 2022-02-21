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Государственная пограничная служба Украины назвала заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины, в результате чего разрушено место несения службы пограничных нарядов РФ, откровенной провокацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области.

Отметим, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 км.

Информирование подразделений ГПСУ от сотрудников ВС ФСБ РФ о каких-либо нестандартных ситуациях не поступало.

В то же время отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной у неконтролируемого Украиной участка границы, в Неклиновском районе Ростовской области.

РосСМИ сообщили, что это случилось в 9:50, уточнили в ЦОС. «Речь идет о снаряде неустановленного образца. Полностью разрушен объект, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы».
ForUm

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