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Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA на своем сайте опубликовала предупреждение о возможных кибератаках на веб-ресурсы, размещаемых в зоне .ua. Их злоумышленники планируют совершить 22 февраля. (https://cert.gov.ua/article/37211)

Просим внимательно ознакомиться и принять необходимые меры по дополнительной защите ресурсов и сетей.

Госспецсвязи обращается ко всем: в случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий по информационно-коммуникационным системам просим информировать правительственную команду реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA.  
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