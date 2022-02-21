Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA на своем сайте опубликовала предупреждение о возможных кибератаках на веб-ресурсы, размещаемых в зоне .ua. Их злоумышленники планируют совершить 22 февраля. (https://cert.gov.ua/article/37211)

Просим внимательно ознакомиться и принять необходимые меры по дополнительной защите ресурсов и сетей.

Госспецсвязи обращается ко всем: в случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий по информационно-коммуникационным системам просим информировать правительственную команду реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA.