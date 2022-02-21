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Польша призвала своих граждан покинуть юго-восточные регионы Украины, в частности, Крым и временно оккупированные территории ОРДЛО.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Польши, передает Европейская правда.

Учитывая растущую напряженность и нестабильную ситуацию с безопасностью на юго-востоке Украины, МИД советует воздержаться от любых поездок в Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, город Севастополь и Автономную Республику Крым.

«Граждане Польши, находящиеся в этих районах Украины, должны покинуть их. По остальной Украине МИД не рекомендует необязательные поездки», - заявили в ведомстве.

Ранее правительства Германии и Австрии настойчиво призвали своих оказавшихся в Украине граждан как можно быстрее покинуть ее территорию из-за угрозы российского нападения.

Это сообщение правительства появилось уже после того, как ключевой авиаперевозчик Германии, Lufthansa, объявил, что с понедельника прекращает регулярные авиарейсы в Киев, так что возможности эвакуироваться в Германию уже стали ограниченными.

С аналогичной рекомендацией выступила и Франция.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил, что не уверен, что Путин принял решение о нападении на Украину.
ForUm

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