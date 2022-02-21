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За сутки 20 февраля в Украине зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 886 человек;
  • летальных исходов – 127;
  • выздоровело – 13 904 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 734 333 человека;
  • выздоровело – 3 952 363 человека;
  • летальных исходов – 104 645;
  • проведено ПЦР-тестирование – 19 390 438.

С начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. В общей сложности проведено 31 497 378 прививок.
ForUm

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