За сутки 20 февраля в Украине зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 886 человек;
- летальных исходов – 127;
- выздоровело – 13 904 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 734 333 человека;
- выздоровело – 3 952 363 человека;
- летальных исходов – 104 645;
- проведено ПЦР-тестирование – 19 390 438.
С начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. В общей сложности проведено 31 497 378 прививок.
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