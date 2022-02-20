В центре Киева сегодня прошла многочисленная акция, приуроченная к годовщине трагических событий на Майдане, где в 2014 году погибло более ста человек.

Около 4 тысяч участников акции требовали завершить расследования событий на Майдане и наказать виновных. Активисты скандировали патриотические лозунги и требовали вернуть Украине Крым и Донбасс. Кроме того, митингующие выкрикивали призывы выйти из Будапештского меморандума, не способного защитить Украину от внешней агрессии, сообщает "УНН".

Напомним, еще год назад 21 января 2021 Европейский суд по правам человека вынес решение по ряду дел о событиях во время Революции достоинства. Согласно решению ЕСПЧ, официальные расследования во многих случаях были неэффективными. Суд констатировал отсутствие на сегодняшний день независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и негосударственных агентов во время событий на Майдане.

Расследования произошедших восемь лет назад событий не завершены, убийства первых активистов, участвовавших в событиях на Майдане, остаются нераскрытыми. Преступления против силовиков не расследуются. По тем делам, которые переданы в суд, приговоры не вынесены.

На акции в связи с этим требовали отставки руководителей силовых органов, генпрокурора Ирины Венедиктовой и президента Владимира Зеленского.

При этом "Украина сегодня" отмечает, что, переместившись под Офис президента, активисты скандировали патриотические лозунги, требуя вернуть Украине Крым и Донбасс. Не получив ответ на свои требования, они зажгли дымовые шашки и файера и несколько раз пытались прорвать кордон полиции в результате чего завязалась драка.