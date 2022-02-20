Генеральний секретар контрольованої Росією «Організації договору про колективну безпеку» (ОДКБ) генерал-лейтенант Станіслав Зась пропонує ввести на Донбас війська цієї організації під виглядом миротворців, але додав, що для цього потрібна «добра воля» України і погодження ООН.

Як пише ZAXID.NET, про це він заявив в інтерв’ю агенції Reuters, опублікованому в суботу, 19 лютого.

В ОДКБ, яка нещодавно успішно придушила протести у Казахстані, заговорили про гіпотетичне введення своїх військ в Україну, зокрема на окуповані Росією території Донеччини та Луганщини. Збройні сили ОДКБ формують її члени – Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Росія із загальною чисельністю 900 тисяч осіб є найвпливовішим членом ОДКБ, а єдиний військовий штаб організації очолює росіянин. За словами генсека організації, яку створили на противагу НАТО, за потреби ОДКБ може швидко розгорнути велику кількість військ.

«Ми можемо надіслати стільки, скільки потрібно. Якщо нам потрібно 3 тисячі, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно 17 тисяч, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно більше – буде більше», – сказав Станіслав Зась і додав, що це можливо за згоди України і Ради Безпеки ООН.

Reuters констатує, що розгортання військ ОДКБ на сході України наразі виглядає малоймовірним, враховуючи сприйняття Заходом цієї організації як інструменту впливу Кремля.

Водночас Зась додав, що наразі необхідно «сісти за стіл переговорів і домовитися». Цей його заклик прозвучав на тлі постійних намагань Москви змусити Київ вступити в прямі переговори з маріонетковими окупаційними режимами на Донбасі.

Зазначимо, що про намір Росії ввести в Україну регулярні війська під виглядом миротворців заявляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. З його слів, для цього Росія готує на Донбасі теракти.