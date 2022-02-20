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В понедельник, 21 февраля российский парламент рассмотрит вопрос ситуации в оккупированном Донбассе, что может закончиться очередным решением о необходимости признать независимость "Л/ДНР", пишет Сегодня.

"На ближайшем заседании Государственной Думы обсудим эти вопросы (защиты жителей Донбасса – Ред.)", — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале.

О риторике, которую следует ожидать на заседании, можно догадаться по публикации Володина.

"Вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов. Правильно будет в этой связи высказаться. США и Евросоюз только об этом и говорят в последнее время, дня не проходит без их заявлений", — написал Володин.

Санкции

Даст свой ответ Госдума и на санкции, которые в широком формате заготовил для РФ Запад. В этом вопросе Володин предлагает смириться — санкций не избежать.

"Ко всем пришло понимание: санкции против России всё равно будут. Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чём нас обвинить. Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны", — считает Володин.

Обстановка

В так называемых "Л/ДНР" проходит мобилизация взрослого населения. Оккупанты уже разносят мужчинам повестки и угрожают за неявку в военкомат.

Перед этим 18 февраля самопровозглашенные власти ОРДЛО объявили об эвакуации мирного населения. Людей вывозят в Ростовскую область России, где их никто не ждет.

Украинская разведка узнала, что с целью проведения терактов, в которых потом обвинят украинцев, в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев".

Во время Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Великобритании Лизз Трасс заявила, что в Лондоне рассматривают вариант санкций против российских олигархов.
ForUm

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