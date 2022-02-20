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В США осудили заявления российской стороны, которая обвиняет Украину якобы в обстрелах на Донбассе и подчеркнули, что «весь мир знает, кто агрессор».

Как пишет Слово и дело, об этом говорится в заявлении посольства США в Twitter.

«Как и предполагалось, Россия сейчас распространяет насильственные действия на территории, которую они контролируют, и пытается обвинить в этом Украину. Мир един в своем осуждении циничных и очевидных всем провокаций России. Мы все знаем, кто агрессор - Россия», - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе продолжается обострение ситуации. По состоянию на 17.00 19 февраля боевики совершили 70 обстрелов. Уже двое военных погибли, а четверо получили ранения.
ForUm

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