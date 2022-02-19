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Президент Владимир Зеленский призывает международных партнеров предоставить Украине безусловные деньги, которые пойдут на усиление украинской армии на фоне угрозы со стороны Российской Федерации.

Соответствующее заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, передают Українськi Новини.

"Хотите нам помочь? Есть много примеров, кроме этой информации (о вероятной атаке со стороны России — ред.). Усильте нашу армию вооружением, усильте нашу экономику — инвестируйте в нашу страну, заводите свой бизнес. Если боитесь — откройте нам дешевые деньги. Дайте безусловные деньги. Почему каждый раз, когда нам выделяют те или иные суммы говорят: но вам нужно сделать 1, 2, 3, 4, 5...7,8...,10 реформ? Послушайте, есть еще война. Есть еще страна в мире, у которой на востоке такая сильная армия и которая делает реформы? Это все очень непросто. Но мы не паникуем, мы хотим жить как сильное государство", — сказал Зеленский.

Таким образом он ответил на вопрос, как он оценивает помощь партнеров, в частности США, которые регулярно заявляют о вероятном полномасштабном вторжении России в Украину и объясняют это желанием предотвратить реальное нападение.

Зеленский также добавил, что он доверяет данным украинской разведки.
ForUm

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