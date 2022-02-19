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Украина зафиксировала даты создания файлов видеообращений главарей т.н. "ЛНР" и "ДНР" о массовой эвакуации жителей временно оккупированных территорий с криминально-процессуальной точки зрения, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.

"Хочу кое-что дополнить в новость о заявлениях главарей "ЛНР" и "ДНР" процессуальными фактами, которые для нас с вами имеют большое значение. Прокуроры зафиксировали даты создания файлов корректно и с криминально-процессуальной точки зрения. Почему это важно – потому что позже мы обязательно привлечем к уголовной ответственности всех, кто режиссировал этот театр абсурда", - написала она на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что для того, чтобы привлечение к ответственности произошло не только в украинских судах, но и в зарубежных институтах – "мы должны вести себя последовательно, профессионально и процессуально безупречно".

"Органы украинской прокуратуры заставят всех кукловодов и их подопечных ответить за содеянное", - заявила Венедиктова.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Facebook сообщил, что "пророссийские главари в ОРДЛО заранее подготовили свое "эвакуационное видео".

"Анализ метаданных видеофайла, осуществленный Киберполом, четко подтверждает время и дату его создания - 16.02", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, ряд российских СМИ и пророссийских телеграм-каналов опубликовали видео с якобы украинскими бойцами ССО, которые хотели подорвать химические объекты в оккупированной Горловке. Однако эксперты утверждают, что видео было снято задолго до публикации.
ForUm

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