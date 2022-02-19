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Синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в Україні до початку весни. За її словами, у країні до кінця лютого буде вітряна погода, але плюсовою температурою як вдень, так і вночі.

Якою буде погода в Україні до кінця лютого

Погода зміниться вже у ці вихідні. У більшості регіонів очікується посилення вітру. Синоптик повідомила:

«У суботу буде вітряна погода, бо черговий циклон з Атлантики вже набирає силу і рухається в напрямку Європи. Вранці черговий фронт досягне території України, будуть знову пориви вітру. В Україні це все ж 15-20 метрів в секунду, місцями, подекуди в західних регіонах можуть бути окремі пориви 25-30 метрів».

Йдеться про західну Україну. На решті території очікується не більше 20 метрів за секунду. При цьому Птуха закликала українців бути обережними.

Вона звернула увагу, що найбільші зміни спостерігатимуть жителі західної України. Вона наголосила:

«У суботу з фронтом буде більше хмарності у більшості регіонів, крім півдня та південного сходу. Цих регіонів фронтальні системи не досягнуть. 19 лютого, як я вже зазначила, крім півдня і південного сходу невеликі дощі можуть бути разом з поривчастим вітром».

Синоптик додала, що загалом до кінця зими утримається комфортна весняна погода, хоча очікується й похолодання. Зниження температури очікується у Карпатах, там невеликий мороз ще може бути у північно-східних регіонах.

У Донецькій та Луганській областях та на півночі Наталя Птуха прогнозує тиху погоду без різких змін.
ForUm

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