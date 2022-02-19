Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сегодня, 19 февраля, отправилась на Донбасс в связи с обострением на линии соприкосновения. Сначала она побывала в Станице Луганской, а затем прилетела в Краматорск, информирует "Дом".

Верещук сообщила, что незаконные вооруженные формирования на сегодняшний день не открывают КПВВ, работает только пункт пропуска "Станица Луганская".

"Но мы пытаемся обратиться к нашим международным партнерам с требованием к РФ об открытии КПВВ. Если люди хотят выехать на территорию, подконтрольную правительству Украины, им нужно предоставить такую возможность", — сказала министр.

Верещук уточнила, что пока люди могут выехать либо через пункт "Станица Лугшанская", либо другим путем.

"Другой путь, это через Российскую Федерацию, так как сейчас они и едут", — добавила она.

Отметим, что сегодня, 19 февраля, в зону ООС прибыли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безугла.

Они проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции украинских военных.